Миллер сомневается, что Украина качает газ из Европы

"Что касается реверсных поставок газа с территории Европейского союза на Украину, у нас есть подозрение, что никаких реверсных поставок с территории Европейского союза де-факто физически не предполагается. А предполагается использовать газпромовский газ, некий виртуальный реверс", — заявил Миллер в эфире телеканала "Россия 1", выступая в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым", пишет РИА "Новости".

По мнению главы компании, со схемами реверсных поставок газа "надо разбираться".

Миллер также выразил сомнение, что Украина сможет закупать газ на спотовых торговых площадках в Европе.

"Сегодня на всех спотовых площадках Европы цена газа выше, чем по долгосрочным контрактам "Газпрома". Буквально на прошлой неделе на торговой площадке Великобритании газ стоил более 800 долларов. Наше понимание и наше видение ситуации — Украина спотовых цен не выдержит", — отметил Миллер.

Как сообщал УНИАН, 28 марта премьер-министр Украины Николай Азаров в рамках официального визита в Венгрию заявил о том, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

Украина и Венгрия обсуждают возможность транспортировки в Украину газа из Европы в объеме до 10 млрд кубометров.

Ранее украинские власти заявляли о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м.

Украина также рассчитывает на эксплуатацию маршрута поставок газа через хорватский LNG-терминал, сообщил журналистам в Будапеште министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий

К 2016 году Хорватия намерена запустить в эксплуатацию LNG-терминал на Адриатике. Стоимость проекта оценивается в 600 млн евро. 25% финансирования страна рассчитывает получить из фонда развития ЕС.