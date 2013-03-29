Регионал предлагает запретить импортные сахарозаменители

Согласно внесенному им законопроекту (№2643, зарегистрированному 28 марта 2013 года) «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно запрета ввоза и использования некоторых пищевых добавок), необходимость такого ограничения обусловлена кризисом сахарной промышленности Украины и негативным воздействием таких добавок на организм человека.

«По подсчетам экспертов, на сегодняшний день в Украине потребляется в год такое количество сахарозаменителей и подсластителей, которое соответствует 300 тысячам тонн сахара. Это около 17% от общего уровня потребления сахара на внутреннем рынке ежегодно. Запрет на использование в производстве пищевых продуктов этих пищевых добавок позволит сохранить в сахарной и смежных отраслях около 15 тысяч рабочих», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

При этом для обеспечения прав граждан, требующих специального питания, депутат предлагает разрешить использование некоторых пищевых добавок для производства специального диетического и детского питания. Однако для этого производитель должен получить разрешение центрального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения. Г.Бобов также предлагает ввести специальную маркировку для соответствующей продукции.

Как ранее сообщал УНИАН, рентабельность производства сахарной свеклы в Украине в 2012 году сократилась до 15,9% с 36,5% в 2011 году.