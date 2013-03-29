Тягнибок говорит, что на Кошулинском ПР мстит за Рыбака

Председатель Всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок называет сбор подписей за отставку Руслана Кошулинского (ВО «Свобода») с должности заместителя председателя Верховной Рады местью провластных сил за попытку оппозиции уволить председателя ВР Владимира Рыбака.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.Тягнибок заявил сегодня во время брифинга в Тернополе.

«Кошулинский справляется со своими обязанностями. И он является не просто представителем ВО «Свобода», он является заместителем председателя Верховной Рады как представитель от трех оппозиционных сил. Власть, то есть Партия регионов и коммунисты, начали предпринимать этот шаг как месть за то, что мы собрали подписи за отставку председателя Верховной Рады Рыбака. Они для себя избрали тактику «око за око, зуб за зуб». Куда эта тактика приведет, мы себе можем только представить», – сказал О.Тягнибок.

Он добавил, что для оппозиции не является слишком принципиальной должность вице-спикера.

«Если они думают, что мы держимся за должности, то глубоко ошибаются. Мы используем должности лишь как инструмент борьбы с этим режимом. Будет у парламентской оппозиции должность заместителя председателя Верховной Рады – ну и хорошо, будем использовать эту должность, не будет – будем другими методами бороться. Хотя если бы у нас было демократическое государство и цивилизованная власть, то оппозиция должна была бы иметь должность первого заместителя председателя парламента, председателя Бюджетного комитета, Регламентного комитета и других контролирующих комитетов. Но у нас все перевернуто с ног на голову», – сказал О.Тягнибок.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов начала сбор подписей за отставку Р.Кошулинского с должности заместителя председателя Верховной Рады Украины.