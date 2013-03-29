Янукович выразил соболезнования Путину

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнование Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагическими последствиями аварии пассажирского автобуса, произошедшей 28 марта в Вологодской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

«От имени украинского народа и от себя лично прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, передать искренние соболезнования родным и близким погибших в автомобильной катастрофе, а также пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в соболезновании Главы государства.

Как сообщалось, утром 28 марта вблизи российского города Череповец автобус, в котором ехали 25 воспитанников петербуржского детдома и шестеро взрослых, столкнулся с фурой и легковушкой, после чего загорелся.

Погибли оба водителя фуры, оба водителя автобуса и двое сотрудников детдома, которые сопровождали детей. Госпитализировано 24 человека, из них 21 ребенок.