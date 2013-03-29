1-4 апреля на территории стадиона «Олимпийский» пройдет «Весенняя ярмарка»

На территории стадиона «Олимпийский» с 1 по 4 апреля посетителей выставки «Весенняя ярмарка» ждет множество предложений: широкий ассортимент детской, женской и мужской одежды, обувь, трикотаж, белье, изделия из кожи и меха, косметика, парфюмерия, бижутерия, кожгалантерея, головные уборы, зонты, сувениры, детские грушки – всего не перечислить. «Весенняя ярмарка» - возможность преобрести обновы к весеннему сезону на любой вкус!



Если Вас интересуют изделия из меха и кожи - самое время посетить эту выставку-ярмарку. Большой выбор шуб, дубленок, меховых пальто, головных уборов, кожаных курток, перчаток, сумок и других аксессуаров – для тех, кто любит покупать со скидками и впрок.

Женщины, которые предпочитают классический стиль, не останутся равнодушными к качеству и эксклюзивности одежды современных украинских производителей.

Не забывают на выставке и о мужчинах: классические костюмы, огромный выбор рубашек, галстуков, трикотажа, украинского, польского, турецкого производства.

На выставке - большой выбор сезонной обуви. Для тех, кому нравится покупать заранее - в ассортименте летняя обувь, а также распродажа обуви из зимних коллекций.

Выставки-ярмарки на стадионе «Олимпийский» все больше становятся популярными у киевлян и гостей города благодаря широкому ассортименту представленных товаров и удобному месторасположению павильона, в котором они проходят. Центр города – это удобно для всех. Возле стадиона «Олимпийский» - просторные парковки; рядом две станции метро - «Дворец Спорта» и «Олимпийская» и от обеих станций легко попасть на территорию стадиона.

Посетите «Весеннюю ярмарку» в павильоне на территории стадиона «Олимпийский»!

Ярмарка работает 1-4 апреля с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Подробная информация по телефонам: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/770