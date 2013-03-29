Янукович дал Кабмину время до лета на принятие плана реформ ОПК

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал сегодня во время выступления на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Как заявил В.Янукович, для реализации новой модели развития Вооруженных сил Украины необходимо ускорить реформирование оборонно-промышленного комплекса, который должен отвечать новым потребностям вооруженных сил и реалиям мирового рынка.

«Необходимо пересмотреть стратегические приоритеты развития оборонно-промышленного комплекса; обновить стратегические и программные документы в данной сфере, обеспечить эффективное государственное управление оборонно-промышленным комплексом. И, наконец, необходимо наладить действенную систему реализации военно-промышленной политики государства», - сказал глава государства.

По мнению В.Януковича, в Программе должны быть сформулированы предложения по корпоратизации предприятий ОПК и созданию профильных вертикально-интегрированных объединений по отраслевому принципу. Также необходимо проработать вопрос реструктуризации предприятий оборонно-промышленного комплекса, за счет чего укрепить финансово-экономические позиции Государственного концерна «Укроборонпром», сказал глава государства.

Президент выразил убежденность, что дальнейшая финансовая поддержка со стороны государства для улучшения состояния предприятий Концерна без их реструктуризации будет неэффективной, поэтому требуется также существенная помощь «Укроборонпрому» в реализации внешнеторговых контрактов.

«Новая структура Концерна должна быть оптимальной для обеспечения потребностей Вооруженных сил в новых вооружениях и усиления позиций Украины на мировом рынке вооружений, а государственная политика - целостной и направленной на решение именно таких задач», - подчеркнул Президент.

По его убеждению, отечественный ОПК должен выпускать военную технику и вооружения современного уровня, которые по своим характеристикам не должны уступать мировым аналогам.

Необходимо не только создать основу для технического переоснащения ВСУ, но и сохранить и нарастить экспортный потенциал отрасли с акцентом на высокотехнологичные и высокоточные виды вооружений и военной техники, определиться с направлениями модернизации ОПК, добавил В.Янукович.

Глава государства обратил внимание на необходимость разработки эффективных механизмов стимулирования перспективных направлений научных исследований, создания новейших технологий и продукции двойного назначения как для собственных потребностей, так и для иностранных заказчиков, пересмотра системы финансирования науки, налаживания межотраслевого технологического обмена, подготовки научных и инженерных кадров для ОПК.

«Я убежден в том, что тот потенциал, который имеется в оборонно-промышленном комплексе нашей страны, не используется в достаточной мере», - подчеркнул Президент.