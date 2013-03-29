Януковичу готовят государственный визит в Россию

Об этом сообщили министр иностранных дел Украины Леонид Кожара и министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, когда может состояться такой визит и какие документы в ходе визита могут быть подписаны.

«Подготовка встречи глав наших государств идет не только по линии МИД, работают многие механизмы двухстороннего взаимодействия и по вопросам энергетики, и по другим вопросам», - сказал Л.Кожара.

Он отметил, что перед этим визитом должно состояться заседание экономического комитета на уровне глав правительств.

В свою очередь С.Лавров подчеркнул, что нынешний визит Л.Кожары в Москву проходит в первую очередь как действующего председателя ОБСЕ, в отличии от встречи в Черновцах, которая была посвящена российско-украинским двухсторонним вопросам.

«Сегодня мы уделили особое внимание председательству Украины в ОБСЕ и работе на этом направлении в течение года. Конечно, коснулись двухсторонних вопросов, включая вопросы подготовки к визиту и к проведению третьего Межрегионального экономического форума в Нижнем Новгороде», - сказал С.Лавров.

По его словам, вопросы, которые будут выносится во время госвизита В.Януковича в РФ, относятся к компетенции правительств двух стран, и в рамках правительств, министерств экономического и энергетического блока, а также соответствующих компаний, идут такие контакты.

С.Лавров подчеркнул, что содержательное согласование вопросов, которые будут вынесены на переговоры Президентов, проводится именно по этой линии, а МИДы должны создавать максимально благоприятную атмосферу для таких переговоров.

Как сообщал УНИАН, госвизит В.Януковича в Москву должен был состояться еще в 2012 году, но откладывался по неназванным причинам.

В декабре прошлого года российский посол в Украине Михаил Зурабов сообщил, что в рамках государственного визита В.Януковича в РФ рассматривается возможность проведения в Нижнем Новгороде межрегионального форума, посвященного транспортной проблематике. На встрече в начале марта с Президентом России Владимиром Путиным в Завидово (Тверская область) В.Янукович выразил готовность принять участие в нижегородском форуме.