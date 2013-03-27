Защита Тимошенко попросит суд допросить Гайдука и Таруту

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на пресс-конференции защитник Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк отметил, что, кроме уже допрошенных свидетелей, есть также люди, информация которых подтверждает невиновность Ю.Тимошенко по делу об убийства Е.Щербаня.

Однако, по его словам, прокуратура не спешит допросить тех свидетелей, которые могли бы свидетельствовать в интересах Ю.Тимошенко.

Защитник Сергей Власенко в связи с этим отметил, что сегодня защита подаст заявление в Печерский районный суд Киева о необходимости допроса ряда свидетелей по этому делу.

С.Власенко добавил, что речь идет о необходимости допросить В.Гайдука и С.Таруту, и, по его словам, Печерский райсуд должен определить следственного судью, который будет заниматься этим вопросом.

С.Власенко отметил, что информация В.Гайдука и С.Таруты вступает в конфликт с доказательствами Владимира Щербаня, но слушать их прокуратура не хочет.

“Прокуратура не занимается объективным расследованием... прокуратура выполняет политический заказ”, - заявил защитник.