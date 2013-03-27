Мазурчак хочет отоспаться и вообще уйти с госслужбы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос о его дальнейших планах.

«Я ухожу в отставку как государственный служащий и ухожу с государственной службы. Я еще не знаю, где я буду работать и что буду делать. Но сначала я отосплюсь, потому что четверо суток я не спал. А дальше, думаю, что приму какое-то решение для себя. Такого уровня подготовки, как у меня есть, с таким опытом работы, который есть у меня, не так много.», - сказал А.Мазурчак.

Объясняя причины отставки, он сказал, что перед ним была поставлена «задача, о которой говорят: «миссия невыполнима».

«Когда ты не можешь сделать, когда это выше твоих сил. Из-за того, что комиссия, возглавляемая мной, своевременно не приняла несколько решений. И я считаю, что должен быть требовательным к себе, так же, как и к своим подчиненным, поэтому я принял для себя такое решение», - заметил А.Мазурчак.

По его словам, для того, чтобы в такой короткий период вывезти снег и убрать все улицы, у Киева просто недостаточно прежде всего ресурсов как человеческих, так и технических. «У нас нет такого количества техники, чтобы можно было сделать адекватную вывозку снегу. По всем городам Европы и Америки вывозка снега невозможна за такой короткий период», - заявил он.

В то же время А.Мазурчак отметил, что ему «не стыдно ни за один день, проведенный на этом посту. Я работал честно перед киевлянами и сделал все, что мог».

На вопрос, что он думает об увольнении руководителя «Киевавтодора» и начальника Управления по чрезвычайным ситуациям КГГА, А.Мазурчак ответил: «Я считаю, что Георгий Глинский – один из лучших профессионалов, который есть в дорожной службе. Но есть ситуации, когда не все человек сделал, и если есть какие-то недостатки или промахи, то нужно за них отвечать. Такие люди, как Глинский, не останутся без работы. Он найдет себе работу и будет работать на благо киевлян и сделает еще много».

По его убеждению, Виталий Пшеничный также сможет с его опытом найти себе нормальную работу, но более спокойную, учитывая, что он «человек в возрасте».

«И независимо от того, что я уволен, я не откажусь от тех рысей, которых буду опекать в Киевском зоопарке», - уверил А.Мазурчак (УНИАН: А.Мазурчак взял шефство над рысями, которые живут в зоопарке, поддержав программу спонсорской поддержки животных).

Как сообщал УНИАН, 26 марта вечером председатель КГГА Александр Попов заявил, что принял отставку своего первого заместителя А.Мазурчака, который возглавлял комиссию по техногенно-экологической опасности и чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, А.Попов сообщил о решении освободить от должности начальника Управления по чрезвычайным ситуациям В.Пшеничного.

Также председатель КГГА приказал подготовить документы и подать их в Киевсовет об увольнении генерального директора коммунальной корпорации «Киевавтодор» Г.Глинского.