Тюремщики жалуются, что Тимошенко их шантажирует

Из-за погодных условий дочь экс-премьера Юлии Тимошенко Евгения не прибудет в ЦКБ №5 для проведения ранее запланированного долгосрочного свидания с матерью с 23 по 25 марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы, об этом сотрудникам колонии сообщила сама экс-премьер.

«В частности, сначала осужденная обратилась к руководству колонии с просьбой предоставить ей возможность телефонного разговора. Осужденной такая возможность была предоставлена. Во время общения с защитником Евгенией Тимошенко она попросила ее не приезжать из-за плохих погодных условий», - отмечается в сообщении.

В связи с этим, сотрудниками колонии был составлен соответствующий акт об отказе Ю.Тимошенко от проведения долгосрочного свидания на протяжении запланированного ранее времени, отмечает пресс-служба.

«Осужденная проинформирована о том, что такой акт был составлен, а также о том, что своим правом для проведения долгосрочного свидания она сможет воспользоваться в последующем в любое удобное для нее время». – объяснили в ГПтС.

В ответ Ю.Тимошенко заявила, что согласна, однако предупредила, что все равно во время возможного общения с европейскими наблюдателями (Петом Коксом и Александром Квасневским), она им скажет, что пенитенциарная служба запретила проводить ей это свидание.

«Я все равно им скажу, что это вы не пустили ко мне Женю», - сказала она, отметили в пресс-службе ГПтС.

«Ввиду попыток осужденной шантажа сотрудников колонии и ее намерения опять оговорить работу пенитенциарной службы, пресс-служба ГПтС Украины заявляет, что никаких препятствий в проведении свидания осужденной с ее защитниками не делает. В случае прибытия Евгении Тимошенко на свидание, она получит соответствующее разрешение на его проведение», - говорится в сообщении.