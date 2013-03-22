Тимошенко требует закрыть «сфальсифицированное» дело относительно ЕЭСУ

Об этом говорится в заявлении Ю.Тимошенко на имя судьи Киевского районного суда Харькова Константина Садовского и начальника Качановской колонии Игоря Колпащикова, сообщает сайт экс-премьера.

"Незаконное возобновление этого дела (вопреки решению Верховного Суда Украины) является грубым нарушением параграфа 4 протокола №7 к Европейской конвенции по правам человека, а также ст. 61 Конституции Украины относительно постоянства судебных решений. Это дело должно быть немедленно закрыто и не подлежит дальнейшему рассмотрению. А поэтому я требую от суда в мое отсутствие рассмотреть мои ходатайства о закрытии этого тотально сфальсифицированного дела", - написала Ю.Тимошенко.

Экс-премьер отметила, что выдвинутые обвинения по этому делу является надуманными, поскольку в то время она не работала в корпорации, а была народным депутатом Украины. "Эти заказные, политически мотивированные обвинения были выдвинуты мне еще в 90-х годах во время акции "Украина без Кучмы", после чего Генеральная прокуратура и судебные органы уже неоднократно признавали абсурдность этих обвинений", - отметила она.

Ю.Тимошенко напомнила, что Верховный Суд Украины на совместном заседании с Судебной палатой по уголовным делам и Военной судебной коллегией 11 ноября 2005 года, рассматривая вопрос о законности закрытия «этих сфальсифицированных дел», четко констатировал в регуляторной части своего постановления: «Отмеченные уголовные дела в отношении Тимошенко Ю.В. обоснованно и в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством закрыты компетентными органами и должностными лицами в связи с отсутствием состава преступления на основании ст. 6 п. 2 УПК Украины».

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«По состоянию здоровья сейчас я нахожусь в стационаре ЦКБ № 5 «Укрзализныци». При этом в этой ситуации, в отличие от «дела Щербаня» (которое рассматривается) Печерским райсудом г. Киева, я не вижу оснований для нанесения дальнейшего непоправимого вреда моему здоровью во время доставки и участия в рассмотрении дела в Киевском районном суде г. Харькова по делу ЕЭСУ, в котором уже есть решение Верховного Суда Украины в мою пользу. Поэтому прошу суд руководствоваться требованиями ст. 249 УПК Украины в редакции 1960 года", - подчеркнула Ю.Тимошенко.

Экс-премьер во «избежание спекуляций со стороны правящего режима» также проинформировала харьковский суд о том, что ГПУ по поручению Виктора Януковича сейчас «подделывает уголовное дело о якобы ее участие в заказе убийства Евгения Щербаня».

«Несмотря на абсолютную абсурдность этих обвинений, ГПУ организует политико- пропагандистское шоу на так называемых допросах так называемых "свидетелей" в смешных судебных заседаниях. Все это осуществляется с грубым нарушением требований ст. 225 УПК Украины (в редакции 2012 года). Однако, пользуясь моим состоянием здоровья, режим решил сознательно проводить эти допросы в мое отсутствие. Поскольку речь идет о бессмысленном обвинении меня в убийстве, к которому я не имею никакого отношения, я готова, несмотря на угрозу моей жизни, согласиться на транспортировку в г. Киев, поскольку суд отказывается переносить допросы свидетелей и проводит их в мое отсутствие, ссылаясь на сфальсифицированные акты Качановской и/к № 54 о якобы моем отказе от доставки в г. Киев", - заявила Ю.Тимошенко.

Экс-премьер подчеркнула, что состояние ее здоровья не позволяет быть присутствует на заседании Киевского райсуда Харькова 22 марта. "При этом я отмечаю, что я требую, несмотря на тяжелое состояние здоровья, доставки во все судебные заседания по допросу свидетелей по сфальсифицированному делу Щербаня, ввиду тяжести сфальсифицированных обвинений и желания режима Януковича в любых обстоятельствах противозаконно и бездоказательно назначить мне пожизненный срок заключения", - отметила Ю.Тимошенко.

Как отмечается, это заявление было передано в Киевский районный суд Харькова и администрации Качановской исправительной колонии накануне, 21 марта.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В октябре 2011 года СБУ возбудила против Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины. По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.