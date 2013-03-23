Украинскому Интерполу подтвердили факт ареста Романюка в Италии

Украинское национальное бюро Интерпола получило подтверждение о задержании в Италии экс-кандидата в народные депутаты от «Батькивщины» Виктора Романюка, который баллотировался в Верховную Раду в 2012 году в округе № 94 в Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Как сообщалось, 22 марта стало известно, что оппозиционер В.Романюк, который был конкурентом Татьяны Засухи на парламентских выборах, задержан в Милане по представлению украинских правоохранителей.

По данным МВД, в отношении В.Романюка открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение в особо крупных размерах чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.