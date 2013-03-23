Балога: Тимошенко может не поддержать кандидата в президенты от «Батьківщини»

Лидер партии "Единый центр" народный депутат Виктор Балога считает "возможным на сто процентов" выдвижение единого кандидата от оппозиции на президентских выборах, однако не уверен, что Юлия Тимошенко обязательно поддержит кандидата от "Батьківщини". Об этом он сообщил в интервью ZN.UA.

"Дело в чем: если кто-то сегодня думает, что Тимошенко будет опираться на любого кандидата от "Батьківщини", то он ошибается. Тимошенко, сидя в тюрьме, имеет больший политический вес, чем кое-кто на свободе, и она уже в первом туре поддержит самого рейтингового оппозиционного кандидата", - отметил Балога.

По его мнению, экс-премьер поддержит кандидата независимо от партии, которая его выдвинет. "Она будет смотреть не на партийность, а на возможность победы своего избранника. А другие никуда не денутся — поддержат того, на кого она укажет", - уверен депутат.

При этом Балога высказал мнение, что команда власти до президентских выборов будет сохранять монолитность.