В АП рассказали, что Янукович обсуждал в Варшаве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства Украины в Варшаве со ссылкой на главу Администрации Президента Украины Сергея Левочкина.

Трехсторонняя встреча Президентов состоялась вчера, 22 марта, в Варшаве, где В.Янукович находился с рабочим визитом.

”Главным вопросом, который обсуждался во время встречи, было подписание Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре этого года”, - процитировала украинский дипломат главу Администрации Президента.

По ее словам, С.Левочкин назвал подписание этого документа приоритетом внешней политики Украины и положительно оценил диалог между государствами, отметив, что встреча в очередной раз подтвердила, что Польша и Венгрия являются сторонниками европейского курса украинцев.

Главы трех государств также обсуждали сотрудничество в рамках Карпатского региона, в том числе, пограничное сотрудничество.