Янукович и Коморовский смотрят матч Украина-Польша

Янукович и Коморовский присутствуют на футбольном матче национальных сборных Украины и Польши.

Президент Украины Виктор Янукович и Президент Республики Польша Бронислав Коморовский присутствуют на отборочном матче Чемпионату мира по футболу 2014 года между национальными сборными командами Украины и Польши. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора Януковича.

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