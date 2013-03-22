Янукович и Коморовский смотрят матч Украина-Польша
22:16, 22 марта 2013Политика
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Янукович и Коморовский присутствуют на футбольном матче национальных сборных Украины и Польши.
Президенты смотрят футбол / Фото: s-friends.org.ua
Президент Украины Виктор Янукович и Президент Республики Польша Бронислав Коморовский присутствуют на отборочном матче Чемпионату мира по футболу 2014 года между национальными сборными командами Украины и Польши.
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора Януковича.
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