Соратники Тимошенко просят Интерпол думать, когда приходят заявки из Украины

Как сообщили УНИАН в ВО “Батькивщина”, «репрессии» против конкурента Татьяны Засухи по 94-му округу на парламентских выборах 2012 года Виктора Романюка является наглядным примером того, что власть начала превентивную «зачистку» в пяти избирательных округах, где победили представители оппозиции, но где они вопреки требованиям законодательства так и не были объявлены победителями выборов.

«Мы также убеждены, что итальянское правосудие учтет все политические обстоятельства ареста Виктора Романюка и при решении его дела примет справедливое решение», - говорится в сообщении.

В «Батькивщине» напоминают, что «из-за аналогичных действий украинских правоохранителей» за пределы Украины вынужден был выехать за границу победитель по 132-му избирательному округу Аркадий Корнацкий.

«Вслед за лишением мандата народного депутата Сергея Власенко, арест Виктора Романюка, объявленного украинской властью в международной розыск на основании фальсифицированных обвинений, является ярким свидетельством того, что Виктор Янукович не собирается выполнять условия ЕС относительно немедленного прекращения политически мотивированного преследования и применения выборочного правосудия, что является одним из главных условий подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, В.Романюк, который скрывается в Европе от преследования, был арестован 21 марта 2013 года в Италии в 4 часа утра по представлению украинских правоохранительных органов. В отношении него заведено несколько уголовных дел.