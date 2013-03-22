Азарову не понравился тон оппозиции в ВР

Об этом он заявил сегодня в ходе общения с пользователями Facebook.

"Сегодня правительство в полном составе принимало участие в Верховном Совете на "Часе правительства". К большому сожалению, конструктивной дискуссии не было, все вопросы со стороны оппозиции говорили о том, что никак не могут отойти от страстей избирательной кампании. А некоторые выступления были и с угрозами в адрес правительства, и оскорбительны были для правительства, и в общем-то сводили дискуссию в плоскость базарных рассуждений", - отметил Н.Азаров.

Он считает, что такой тон дискуссии принижает не правительство, он принижает прежде всего тех, кто в таком тоне ведет эту дискуссию, а в целом - украинский парламент и страну.

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"В той сложной экономической ситуации, в которой находится наша страна, наверное, пора отказаться от популизма, от стремления понравиться, пора показать свои знания, способность предложить конструктивное решение. Если бы так было, мы были бы благодарны нашим критикам. То есть, наши критики должны показать, что они умеют управлять, знают проблемы, а если все сводится к банальным и примитивным популистским вопросам, то это характеризует прежде всего уровень этих людей", - отметил Н.Азаров.