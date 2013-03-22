В Украину на три дня приедет президент ПАСЕ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Советы Европы.

В рамках визита во вторник, 26 марта, Ж.-К.Миньон планирует встретиться в Киеве с Президентом Украины Виктором Януковичем, премьер-министром Николаем Азаровым, министром иностранных дел Леонидом Кожарой.

На среду запланированы встречи с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком и лидерами крупнейших фракций парламента и председателями ключевых парламентских комитетов.

Кроме того, Ж.-К.Миньон планирует встретиться с дочкой экс-премьера Юлии Тимошенко Евгенией и женой экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Ириной.