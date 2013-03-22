В Украину на три дня приедет президент ПАСЕ
14:32, 22 марта 2013Политика
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Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клод Миньон осуществит официальный визит в Украину 26-28 марта.
Президент ПАСЕ на будущей неделе посетит Украину
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Советы Европы.
В рамках визита во вторник, 26 марта, Ж.-К.Миньон планирует встретиться в Киеве с Президентом Украины Виктором Януковичем, премьер-министром Николаем Азаровым, министром иностранных дел Леонидом Кожарой.
На среду запланированы встречи с председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком и лидерами крупнейших фракций парламента и председателями ключевых парламентских комитетов.
Кроме того, Ж.-К.Миньон планирует встретиться с дочкой экс-премьера Юлии Тимошенко Евгенией и женой экс-министра внутренних дел Юрия Луценко Ириной.
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