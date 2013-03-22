Оппозиция поддержит евроинтеграционные законы, но требует список

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

Он заявил: “Мы требуем, чтобы было заседание комитетов — Комитета ВР по вопросам европейской интеграции и Комитета ВР по правоохранительной деятельности, для того чтобы выяснить конкретный перечень законов, который правительство внесет по европейской интеграции”.

А.Яценюк при этом подчеркнул, что оппозиция поддержит все законы, которые касаются обретения полноправного членства Украины в ЕС.

В то же время А.Яценюк отметил, что сейчас правительством под видом евроинтеграционных законопроектов вносятся законопроекты, которые не имеют никакого отношения к европейским стандартам. Он сказал, что одним из таких законопроектов является проект закона о специальной конфискации имущества, в соответствии с которым “имущество может конфисковываться не только у лица, совершившего преступление, но и у того лица, которое вероятно имело отношение к этому преступлению”.

А.Яценюк сказал, что правительством предлагаются законопроекты по введению уголовной ответственности для юридических лиц, а также расширяется определение взятки. Он отметил, что это не имеет никакого отношения к европейским стандартам, и принятие таких законопроектов приведет к “преследованию любого”. А.Яценюк считает, что таким образом создается “репрессивная машина в Украине путем предоставления чрезмерных полномочий». По его словам, именно поэтому нужен перечень евроинтеграционных законопроектов.