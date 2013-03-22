Рада забрала мандат у министра-совместителя
12:32, 22 марта 2013Политика
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ВР досрочно прекратила полномочия народного депутата Лебедева.
Лебедев теперь - в законе
Верховная Рада Украины проголосовала о досрочном прекращении полномочий народного депутата Павла Лебедева.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 239 из 353 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Председатель ВР Владимир Рыбак напомнил, что Павел Лебедев написал заявление о сложении депутатских полномочий, поскольку является министром обороны Украины.
В.Рыбак напомнил, что П.Лебедев был избран в парламент в 224-м мажоритарном округе в Севастополе и является представителем Партии регионов.
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