Рада забрала мандат у министра-совместителя

Верховная Рада Украины проголосовала о досрочном прекращении полномочий народного депутата Павла Лебедева.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 239 из 353 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель ВР Владимир Рыбак напомнил, что Павел Лебедев написал заявление о сложении депутатских полномочий, поскольку является министром обороны Украины.

В.Рыбак напомнил, что П.Лебедев был избран в парламент в 224-м мажоритарном округе в Севастополе и является представителем Партии регионов.