Рыбаку указали на еще одного совместителя в ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак дал поручение комитету ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента определиться относительно Павла Лебедева, который является одновременно министром обороны Украины и народным депутатом Украины и вынести этот вопрос на рассмотрение ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, это председатель ВР сделал после того, как на заседании парламента народный депутат Павел Розенко отметил, что процедура лишения Сергея Власенко депутатских полномочий “заняла всего одну неделю”, а в то же время “три месяца представитель Партии регионов грубо нарушает закон и никакой реакции со стороны руководства ВР нет”. После этого В.Рыбак дал соответствующее поручение регламентному комитету.

Как известно, П.Лебедев избирался в мажоритарном округе в Севастополе, и в случае сложения им депутатских полномочий на этом округе придется объявлять внеочередные выборы, то есть фракция ПР уменьшится на одного народного депутата.