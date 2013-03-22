Азаров «не услышал» вопроса о 153 миллионах

Премьер-министр Украины Николай Азаров не ответил на вопрос члена Бюджетного комитета ВР, члена фракции ВО «Свобода» Юрия Михальчишина относительно задолженности госбюджета в размере 153 млн грн за ремонт дорог во Львове к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Ю.Михальчишин задал премьер-министру вопрос «от всех жителей Львова»: «Государственной целевой программой подготовки к Евро-2012 были предусмотрены ассигнования Львову на ремонт и реконструкцию дорог коммунальной собственности в сумме 250 млн грн в 2011 году и 200 млн грн в 2012 году. По состоянию на сегодня по одиннадцати объектам отремонтированных дорог в городе задолженность из государственного бюджета составляет 153 млн грн. Когда вы погасите задолженность и почему донецким фирмам вы ее гасили в первую очередь?».

Однако, отмечает пресс-служба, на этот вопрос Н.Азаров не ответил, а председатель Верховной Рады Владимир Рыбак оправдал молчанку руководителя правительства тем, что он «не услышал вопроса». Вместе с тем на все другие вопросы депутатов члены и руководитель правительства давали ответы, хотя по большей части эти «ответы» смахивали на обычные отговорки, отметили в «Свободе».

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«Сегодняшний «Час вопросов к правительству» – это полный позор и бутафория, непрофессионализм, некомпетентность, отсутствие профессиональной подготовки ответов», – заявил Ю.Михальчишин.

А лидер фракции ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что «Час вопросов к правительству превратили в посмешище. Правительственные чиновники себе позволяют пренебрежительно относиться к народным депутатам. Кто они такие? Они – всего лишь нанятые работники».

«Они не имеют программы деятельности правительства, пренебрежительно относятся к депутатам. Вы должны уйти в отставку из-за того, что сделали со страной. Должны посыпать свои головы пеплом, извиняться перед народом за то, до чего довели людей, – это безработица, коррупция, уничтожение всех отраслей производства», – отметил О.Тягнибок.