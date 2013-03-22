В Харькове сторонники Тимошенко преградили проход прокурорам

Как передает корреспондент УНИАН, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко отсутствует на заседании суда. В заседании принимают участие ее защитники Сергей Власенко, Александр Плахотнюк и Андрей Кожемякин. В зале суда также присутствуют сторонники Ю.Тимошенко, которые держат в руках флажки и символику “Батькивщины”.

Под зданием суда сторонники Ю.Тимошенко развернули полотно с портретом Ю.Тимошенко и преградили проход четырем представителям государственного обвинения.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за переведение долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины. По информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было введение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.