Азарова в ВР встретили возгласами «Ганьба!» и аплодисментами
В ВР оппозиция встретила правительство во главе с Азаровым возгласами “Позор!”, а "регионалы" - аплодисментами.
Представители оппозиционных фракций встретили в сессионном зале Верховной Рады членов правительства во главе с премьер-министром Украины Николаем Азаровым возгласами “Ганьба!”, а фракция Партии регионов - аплодисментами.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в парламенте состоится Час вопросов к правительству.
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Тема часа на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламентов в понедельник, 18 марта, не была определена. Речь шла о том, что депутаты смогут задавать свои вопросы, а члены правительства будут давать на них ответы.
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что большинство вопросов поданы в письменной форме к министру социальной политики и труда, министру здравоохранения и министру финансов.
По словам В.Рыбака, министр финансов Юрий Колобов находится в командировке, а на заседание парламента прибыл его первый заместитель Анатолий Мярковский.
Перед открытием пленарного заседания состоялось несколькоминутное общение возле правительственной ложи первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова и народного депутата от Партии регионов Ефима Звягильского.