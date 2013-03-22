В Харькове возле апелляционного суда - митинги «за» и «против» Тимошенко

Сегодня утром в Харькове возле Апелляционного суда Харьковской области, в здании которого Киевский райсуд города начнет очередное заседание по делу ЕЭСУ, проходят митинги сторонников и противников Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, ближе к зданию суда проводят акцию противники Ю.Тимошенко - около тысячи человек. Они держат в руках государственные флаги, а также плакаты с надписями: “Юле - зону!”, “Она брехюля”, “Воровка должна сидеть в тюрьме”.

Рядом собрались около 100 сторонников Ю.Тимошенко, которые также держат в руках государственные флаги и символику “Батькивщины”, а также плакаты с надписями: “Я тебе верю”, “Юли - свободу!”.

Группы людей разделены кордонами милиции.

Заседание суда должно начать в 10.00.