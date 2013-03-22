«Свобода» предлагает отметить 80-летие Голодомора в Вильнюсе

Об этом он заявил на заседании Комитета Парламентской ассамблеи Восточного партнерства ЕВРОНЕСТ по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданскому обществу в Брюсселе, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода».

О.Панькевич призвал участников заседания, в частности министра иностранных дел Литвы Андриуса Криваса, отметить 80-ю годовщину Голодомора в Украине на саммите Восточного партнерства, который состоится в ноябре этого года в Вильнюсе.

"Хочу выразить благодарность представителям тех государств, которые осудили Голодомор в Украине как преступление против человечества, как акт геноцида против украинского народа, – отметил О.Панькевич. – Ваше признание очень важно для украинцев, пострадавших в ХХ веке от оккупационного большевистского режима, который не только физически истреблял украинцев, но и пытался лишить украинскую нацию ее идентичности, искоренить стремление к свободе и созданию собственного государства. В этом году мы чествуем 80-ю годовщину Голодомора в Украине. И сегодня я обращаюсь к вам с просьбой почтить память о миллионах жертв Голодомора 1932–1933 годов в Украине во время саммита Восточного партнерства в Вильнюсе. Этот шаг может послужить тому, что в Европе лучше будут понимать причины современной ситуации в Украине".

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Напомним, что 19-21 марта проходит заседание Комитета Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданскому обществу в Брюсселе.

Парламентская ассамблея ЕВРОНЕСТ – это структура Восточного партнерства между Европейским Союзом и его Восточноевропейскими партнерами, в которую входят представители парламентов стран-членов ЕС и представители парламентов Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Азербайджана и Армении.

Восточное партнерство – внешнеполитическая инициатива Европейского Союза, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза – Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину. Инициатива формально основана на Пражском учредительном саммите Восточного партнерства 7 мая 2009 года.