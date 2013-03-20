Кабмин утвердил план законопроектных работ на этот год

По словам министра Александра Лавриновича, в этом году планируется, в частности, завершить работу над административно-процедурным кодексом Украины.

Кодекс, разработкой которого будет заниматься Минюст, предусматривает реализацию одной из важнейших гарантий обеспечения прав и законных интересов лиц в отношениях с государством и его органами - четкую регламентацию процедурного аспекта отношений лица и власти.

Предусматривается разработка двух документов – «Об утверждении Общегосударственной программы по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДу на 2014 - 2018 годы» и «Об утверждении Общегосударственной программы развития малого и среднего предпринимательства». Разработку будут осуществлять Министерство здравоохранения и Госкомпредпринимательство.

Большинство законопроектов, которые будут разработаны правительством в течение года, будут касаться изменений в действующее законодательство. Вместе с тем, запланирована разработка ряда базовых законов.

Так, например, планируется разработка законопроекта «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Проект предусматривает повышение уровня защиты прав инвесторов, в частности, гарантии реализации прав каждого участника общества независимо от размера принадлежащей ему доли, усовершенствование механизма корпоративного управления, в том числе возможность образования и деятельности наблюдательного органа, определение действенного механизма контроля за деятельностью и привлечение к ответственности членов исполнительного органа со стороны участников общества.

Планируется разработка законопроекта «О перечне населенных пунктов Украины, отнесенных к зонам радиоактивного загрязнения в результате Чернобыльской катастрофы». Проект будет предусматривать урегулирование на законодательном уровне вопроса установления границ зон радиоактивного загрязнения в результате Чернобыльской катастрофы.

Предусматривается разработка проекта «О Дисциплинарном уставе Государственной уголовно-исполнительной службы Украины», который определит понятие служебной дисциплины, обязанности лиц рядового и начальственного состава Государственной уголовно-исполнительной службы по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, порядок и права руководства по их применению, а также порядок обжалования дисциплинарных взысканий.

Планируется разработка законопроекта «Об особенностях осуществления Министерством внутренних дел Украины деятельности по охране собственности и граждан», который определит на законодательном уровне правовые принципы деятельности Государственной службы охраны при МВД.

В этом году будет разработан законопроект «О национальной инфраструктуре геопространственных данных», призванный определить на законодательном уровне вопросы реализации единой государственной политики в сфере производства и использования геопространственных данных для геоинформационного обеспечения органов государственной власти всех уровней и потребителей, развития рынка геоинформационных услуг и интеграции Украины в глобальную и европейскую инфраструктуру геопространственных данных.

Планируется разработка законопроекта «Об основных принципах промышленной безопасности» с целью урегулирования на законодательном уровне вопросов, которые возникают в сфере промышленной безопасности.

С целью развития системы накопительного пенсионного обеспечения планируется разработка проекта Закона «О внедрении обязательных корпоративных пенсионных схем для финансирования досрочных и специальных пенсий для особых категорий профессий, связанных с риском для жизни».

С целью урегулирования на законодательном уровне вопроса борьбы с киберпреступностью будет разработан законопроект «О борьбе с киберпреступностью».

Будет разработан законопроект «О праве территориальных общин на объединение» с целью усовершенствования законодательства в сфере защиты прав территориальных общин в соответствии со стандартами Европейского Союза.

Кроме того, планируется разработка ряда законопроектов, направленных на ратификацию межправительственных и международных соглашений. В частности, должны быть разработаны законопроекты относительно ратификации Рамочной конвенции Совета Европы о значении культурного наследия для общества, ратификации Правил перевозки грузов в международном прямом грузовом железнодорожно-паромном сообщении между портами Украины и портами Турецкой Республики, которые имеют железнодорожное сообщение, ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Итальянской Республики о торговом судоходстве и ратификации Протокола к Соглашению между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области технической защиты информации.