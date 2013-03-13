Лавринович с благодарностью и без тендера заплатил 10 млн юристам по делу Тимошенко

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок», пишут «Наши деньги».

Деньги из государственного бюджета выделены «в связи с тем, что Европейским судом по правам человека 31 мая 2012 года и 11 июля 2012 года по делу «Тимошенко против Украины» были поставлены дополнительные вопросы», – говорится в обосновании закупки.

При этом предмет закупки в «ВГЗ» указан как «услуги по научному исследованию и экспериментальной разработке в сфере общественных наук».

Также Минюст сообщает, что «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates» уже предоставляло услуги правительству Украины по этому делу в соответствии с договором от 10 апреля 2012 года. Следовательно, в этот раз была применена неконкурентная процедура закупки «у одного участника».

Однако в «Вестнике государственных закупок» нет никаких упоминаний о предыдущем контракте.

На сайте Минюста сообщается, что юристы «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» отметили, как Ю.Тимошенко превысила свои полномочия и совершила преступления при заключении соглашения в 2009 году между «Нафтогазом» и «Газпромом» о поставках газа в Украину.

«Министерство юстиции Украины благодарно фирме «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP» за профессиональное исследование, которое безоговорочно зафиксировало факты этого дела», – говорится в сообщении Минюста.

В свою очередь защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко после опубликования отчета «Skadden» в декабре 2012 года сообщил, что по его депутатскому запросу о стоимости юридических услуг министр юстиции Александр Лавринович ответил, что работа «Skadden» стоила 92 тыс грн. А тендер не проводился потому, что эта сумма была меньше порога, когда нужно проводить тендерные процедуры.

Следовательно, С.Власенко заметил, что официальные данные о стоимости услуг иностранных юристов были занижены. Поскольку согласно отчету компании, над делом Ю.Тимошенко работали около десяти сотрудников компании, тогда как стоимость одного часа работы одного партнера «Skadden» составляет минимум $750, а помощников – $400.

В связи с чем С.Власенко подозревал наличие коррупционной составляющей, а также требовал объяснений относительно реальных заказчиков отчета, который юристы «Skadden» сделали для Минюста.

В декабре 2012 года Европейский суд по правам человека завершил публичные слушания дела Ю.Тимошенко по жалобе, поданной экс-премьером Украины в июле 2011 г.