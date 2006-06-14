Бакай создаст «что-то наподобие неотложки»

Экс-руководитель Государственного управления делами Игорь БАКАЙ планирует создать фонд помощи пострадавшим от милицейского произвола.

Об этом он заявил в интервью газете «Факты» от 14 июня 2006 года.

По словам И.БАКАЯ, фонд будет предоставлять бесплатную юридическую помощь пострадавшим от незаконных действий милиции.

«Думаю, фонд будет открыт для посильного участия в нем иных лиц, а его работа окажется действенной. Это мой вклад в дело формирования институтов по защите прав человека в Украине. А права человека и зверства милиции - вещи несовместимые», - сказал И.БАКАЙ.

Он подчеркнул, что фонд создается не для поднятия его рейтинга, а для того, чтобы украинцы по реальным делам поняли кто такой И.БАКАЙ.

«Проект организации и деятельности фонда мною разработан. Конкретной договоренности (письменной) о его финансировании у меня нет. Но предварительное согласие определенных лиц имеется. Это уже что-то. Ведь слово в бизнесе кое-что да значит», - сказал экс-руководитель ДУС.

По его словам, фонд будет привлекать юристов известных юридических компаний - для поддержания имиджа, и малоизвестных - для его поднятия. Форма работы - прием граждан, консультирование и составление необходимых документов с указанием, когда и куда их надо подавать. «Придется постараться, чтобы юристы сочли за честь сотрудничать с фондом. Тем более что от них это больших жертв не потребует, а позитив присутствовать будет обязательно», - добавил И.БАКАЙ.

Он надеется, что работа фонда не позволит оставлять людей с глазу на глаз с правоохранительной системой. «Что-то наподобие скорой неотложной помощи», - отметил И.БАКАЙ.