Азаров радуется, что ВР заработала: экономику штормит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая сегодня заседание правительства.

«Вчера, наконец, через 4 месяца после избрания нового состава, начала работать Верховная Рада Украины. Правительство приветствует возобновление законотворческой работы и возлагает очень большие надежды на плодотворное сотрудничество с парламентом по вопросам обеспечения стабильности, развития Украины», - сказал Н.Азаров.

Он выразил убеждение, что сегодня самым дорогим является время, которое нужно использовать в современной напряженной ситуации.

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«Наша экономика напоминает корабль, который борется со штормом. В такое время любые споры откладываются и вся команда работает за общее дело. Я вижу хороший знак в том, что после острых дискуссий и противостояний лидеры парламентских фракций нашли компромисс. Это большой шаг осознания, что и власть украинская, и оппозиция украинская, и народ в стране один», - подчеркнул глава правительства.