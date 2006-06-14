Андрей Шевченко назвал фаворитов мундиаля

Форвард национальной сборной Украины Андрей ШЕВЧЕНКО считает, что украинская команда хорошо подготовлена к Чемпионату мира по футболу.

Как передает РИА «Новости», об этом он заявил в интервью для международной благотворительной организации SOS-Kinderdorf International в рамках кампании "ФИФА для детей-сирот", добровольным послом которой является с прошлого года.

В ответ на вопрос о том, каковы в целом шансы Украины на ЧМ-2006, А.ШЕВЧЕНКО сказал: "Главное, что мы участвуем в этом футбольном чемпионате". Он считает, что украинская команда хорошо подготовилась и уже сам факт получения путевки на чемпионат "является большим успехом".

"Это будет для всех нас новый опыт. Что же касается результатов, то ... Я думаю, что очень сложно здесь что-либо планировать. Но мы хорошо подготовлены и полны решимости наилучшим образом себя проявить", - сказал знаменитый украинский футболист.

А.ШЕВЧЕНКО считает, что сборной Германии есть хорошие шансы выиграть чемпионат. "Я думаю, что Германия имеет хорошие шансы. Она играет дома, она находится в центре интереса общественности, она хорошо подготовлена, и ей не пришлось играть в квалификационных матчах", - отметил он.

А.ШЕВЧЕНКО также считает, что в команде Германии еще не исчерпан потенциал для дальнейшего развития, "поэтому я думаю, что у нее есть хорошие шансы завоевать титул чемпиона мира".

Среди главных фаворитов ЧМ-2006 А.ШЕВЧЕНКО назвал Бразилию, Аргентину, Германию, Францию и Италию. "С другой стороны, здесь есть несколько очень молодых команд, которые могут хорошо выступить на чемпионате. Надеюсь, что Украина будет в их числе", - сказал украинский форвард.

Новобранец лондонского "Челси" считает свое участие в благотворительной программе ФИФА "6 villages for 2006" (речь идет о строительстве в 2006 году шести детских городков для сирот во всем мире) "большой честью". По словам А.ШЕВЧЕНКО, "чем больше таких городков будет создано на Украине, тем скорее будут найдены решения многих проблем украинских детей". Он считает своей задачей также служить для детей достойным образцом для подражания и по мере сил содействовать созданию для них на Украине лучшего будущего.

Как международная благотворительная организация SOS-Kinderdorf International была основана в 1960 году в Европе, но ее основателем и инициатором первой "деревни" для послевоенных детей-сирот стал в 1949 году стал австрийский врач по образованию и социальный деятель по призванию Херман Гмайнер (1919-1986). Вместе с кругом единомышленников он создал сеть так называемых "детских деревень" или городков, в которой находится от 10 до 15 отдельных коттеджей для приемных семей, берущих сирот в основном из "горячих точек" или пострадавших от стихийных бедствий районов на воспитание.

В 1995 году SOS-Kinderdorf International получила от ООН статус "неправительственной организации с совещательным голосом". Сейчас эта благотворительная организация имеет 1715 учреждений и постоянных программ в 132 странах. Многие известные общественные деятели, спортсмены и представители культуры являются добровольными послами SOS-Kinderdorf International, занимаясь в своих странах осуществлением ее проектов борьбы с детской беспризорностью и созданием новых "деревень", в которых сироты получают заботу и настоящее семейное тепло.

ФИФА в 2005 году вместе с SOS-Kinderdorf International начала осуществление проекта "6 villages for 2006" (эти деревни будут построены в Бразилии, Мексике, Нигерии, Южной Африке, Украине и Вьетнаме - в общей сложности на пять тысяч человек), и многие футболисты участвующих в ЧМ-2006 сборных параллельно с играми занимаются благотворительной деятельностью в рамках данной программы.