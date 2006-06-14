Женщины требуют запретить чемпионат мира

В разгар Мундиаля в Испании возникла инициатива "Женщины за Испанию без футбола". Ее участницы требуют возможности смотреть любимые телепередачи, а также - внимания своих мужчин. Женщины начали интернет-кампанию за запрещение футбольных чемпионатов мира. Ведь в это время мужчины "духовно отсутствуют" и чаще напиваются. А "романтичные ночи" заменяют нервные возгласы по поводу каждого пропущенного мяча.

Испанки ожидают, что к их борьбе приобщатся тысячи женщин во всем мире. А пока они собираются устраивать публичные манифестации и собирать подписи за проведение национального референдума - если возникнет необходимость.

5 канал