Колесников говорит, что Львовский стадион простаивает из-за предыдущей власти

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Донецке, отвечая на вопрос о том, кто просчитывал, что будет с загруженностью и активностью использования объектов, построенных к Евро-2012, в частности, со стадионом во Львове и терминалом D в аэропорту «Борисполь» после чемпионата, Б.Колесников сказал: «Просчитывал, очевидно, Виктор Андреевич Ющенко, который подавал 18 апреля 2007 года заявку (на проведение в Украине Евро-2012 – УНИАН)».

При этом он подчеркнул, что нынешняя власть просто выполнила обещанное, и «правительство Азарова выполнило полностью международные обязательства, взятые Украиной».

Говоря о простое аэропорта во Львове, Б.Колесников отметил, что слышал об этом только от журналистов, а также упрекнул в этом футбольный клуб «Карпаты». «Это мнение журналистов. Больше я ни от кого официально не слышал никакого мнения по львовскому стадиону. Это причуды футбольного клуба «Карпаты». Не более того», - сказал он.

Б.Колесников сообщил, что в ближайшее время этот спортивный объект будет загружен. «Во Львове есть прекрасный стадион, и сборная Украины по футболу проведет ряд матчей на этом стадионе, я уже точно знаю. Молодежные юношеские сборные все матчи проведут во Львове. Также домашний матч «Украина - Польша» будет во Львове», - сказал Б.Колесников.

По словам экс-вице-премьера, «с другой стороны, если бы стадион не построили во Львове, то и не было бы во Львове Евро-2012».

Говоря о терминале D в аэропорту, он подчеркнул: «Украина полностью выполнила свои международные обязательства по подготовке к Евро-2012. Другой вопрос, что предыдущее правительство спроектировало терминал так, что на внутренних линиях транзит невозможен внутри страны и транзит невозможен внутри страны за рубеж. Над этим сейчас работают специалисты». Но, как сказал Б.Колесников, он и здесь с оптимизмом смотрит в будущее.