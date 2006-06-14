“Наша Украина” обнулилась и будет начинать все сначала

Блок “Наша Украина” готов начать переговоры о создании коалиции сначала.

Об этом заявил сегодня журналистам лидер блока, премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

“На данную минуту ситуация с коалицией нулевая. То есть ничего нет, все начинается сначала”, - сказал он.

“Единственное, что есть - опыт проведения переговорного процесса, и есть наработки серьезные, и “Наша Украина” имеет позицию по всем основным вопросом, теперь вопрос в том, как нам согласовать действия других членов”, - добавил Ю.ЕХАНУРОВ.

Он отметил, что отныне “Наша Украина” будет искать выход из ситуации, возможно, за счет расширения коалиции.

При этом, комментируя возможность создания “коалиции четырех” – при участии Партии регионов – лидер блока назвал “наилучшим для Украины”.

Говоря о возможности начала переговоров с Партией регионов, Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что для этого должно быть решение фракции.

“Формально это должно быть решение фракции, но во фракцию входят разные политические силы, то есть это вопросы, которые должны быть обсуждены, сейчас будут дискуссии у всех политических сил”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также сообщил, что на новые переговоры о создании коалиции “Наша Украина” будет выходить со своим первым вариантом коалиционного соглашения, без учета достигнутых в ходе переговоров с БЮТ и СПУ компромиссов.

Как сообщал УНИАН, БЮТ, "Наша Украина" и СПУ 10 июня приостановили переговоры о создании коалиции. По словам руководителя информационного департамента "Нашей Украины" Татьяны МОКРИДИ, переговоры по созданию коалиции между БЮТ, "Нашей Украиной" и Соцпартией приостановлены из-за категорической позицию социалистов относительно должности спикера.

В то же время сегодня, 13 июня, «Наша Украина», БЮТ и СПУ возобновили переговоры по созданию парламентской коалиции, однако не смогли прийти к согласию.