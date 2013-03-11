Рыбак предлагает вернуть ВСУ право законодательной инициативы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он заявил сегодня, выступая на торжественном заседании по случаю 90-летия Верховного суда Украины.

В частности, как заявил В.Рыбак, пришло время поставить вопрос о включении Верховного суда Украины в перечень субъектов права на законодательную инициативу при внесении изменений в Конституцию Украины.

«Такое право Верховного суда существовало до 1996 года. Ведь практика свидетельствует, что сегмент деятельности судей в законодательстве очень широк, а инициативы Верховного суда Украины относительно модернизации правовой системы и конкретных законов как никогда будут полезны для единого законодательного органа», - сказал спикер.

Также председатель ВР отметил необходимость качественно нового уровня взаимодействия парламента с Верховным судом Украины для последовательного воплощения в жизнь прогрессивных преобразований в ходе осуществления судебной реформы и внедрения общепризнанных международных демократических стандартов в сфере отечественного правосудия.

По мнению В.Рыбака, было бы целесообразно, в частности, проанализировать последствия преобразования Академии судей в Национальную школу судей Украины, а также необходимость внедрения полного цикла выявления способности претендентов выполнять полномочия судьи. По его словам, это касается, в том числе и судей, которые претендуют на назначение Верховной Радой Украины на должности профессиональных судей бессрочно.

Критерием каждой успешной реформы, отметил председатель ВР, всегда является ее соответствие общественным потребностям. «Потому вместе с Верховным судом мы должны усовершенствовать уголовное, гражданское и хозяйственное процессуальное законодательство, учитывая особенности профессии судьи. Парламенту и Верховному суду следует совместными усилиями совершенствовать механизм квалификационного отбора претендентов и назначения судей бессрочно, обеспечить юридические гарантии объективного отправления правосудия при участии эффективной адвокатуры, создать условия введения для граждан закона о бесплатной правовой помощи», - заявил он.

«Ключевой остается общая цель - максимально приблизить судебную систему к человеку, верховенству его прав и свобод, обеспечить максимальную открытость судов и доступ к справедливому правосудию каждому гражданину», - отметил В.Рыбак.

Руководитель парламента подчеркнул, что Верховный суд «должен быть гарантом реализации верховенства права в судебной системе, надежной защиты и возобновления нарушенных прав граждан и юридических лиц».

Отмечая особую роль ВСУ в качественных изменениях украинской судебной системы, В.Рыбак подчеркнул важность модернизации его статуса. «В первую очередь, это касается расширения доступа к правосудию, обеспечения максимальной открытости в деятельности судов, ведь от того, как страна использует внутренние возможности относительно реализации конституционного права граждан на судебную защиту, зависит утверждение принципа верховенства права и справедливости, становление Украины как демократического правового государства и укрепление ее международных гуманитарных позиций», - сказал он.