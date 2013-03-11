Политолог об аресте Власенко: Вряд ли они сделают такой подарок

"Меня не покидает подозрение, что речь идет о том, чтобы психологически и политически загнать депутатский корпус в угол. И, как минимум, выдрессировать их таким образом, чтобы хотя бы часть депутатского корпуса была послушной и контролируемой", - цитирует слова политолога Владимира Фесенко ТСН.

"Это прецедент и для депутатов из правящей коалиции, поскольку это дисциплинирует самих провластных депутатов и делает их еще более зависимыми от руководства, исполнительной власти и т.п.", - вторит ему Вадим Карасев.

"Уже понятно, что Сергей - не последний депутат-оппозиционер, которого таким образом лишат мандата. Так же понятно, что никакого соглашения с Европейским Союзом в ноябре подписано не будет. Единственное, что пока не ясно - втянет ли Янукович Украину в какой-нибудь Таежный союз...", - написал на своей странице в Фейсбуке депутат Анатолий Гриценко.

Политолог Кость Бондаренко не спешит ставить крест на украинской евроинтеграции. Мол, все еще можно исправить. "А вот представьте себе, что, условно говоря, до мая лишили Власенко мандата, но зато выпустили Луценко. Если две фигуры - Власенко и Луценко положить на весы, то, думаю, Луценко очень сильно перевесит фигуру Власенко".

По мнению политолога, Власенко не арестуют. "Вряд ли они сделают такой подарок", - предполагает Бондаренко.

Примечательно, но недавний член Кабмина Виктор Балога считает, что нынешняя ситуация - это, прежде всего, проблема для власти. "Теперь волноваться надо не оппозиции, а Партии регионов, потому что остановка "Дурдом" - конечная. Будут искать крайних среди тех, кто не успеет добежать до кнопки", - написал он на своей странице в ФБ.