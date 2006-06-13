Луценко: идет волна криминальных разборок

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО уверен, что отсутствие парламентской коалиции создает почву для начала криминальных бизнес-разборок в Украине. Об этом он заявил сегодня в прямом эфире телеканала “1+1” по окончании вечернего выпуска “ТСН”.

“Благодаря тому, что мы два с половиной месяца не имеем видимой централизованной власти, в стране начинаются криминальные бизнес-разборки, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. - То там, то там начинают постреливать бизнесменов, то там, то там начинают силовым методом захватывать предприятия”.

Министр выразил обеспокоенность такой ситуацией. “И меня действительно тревожит, что сегодня эта неопределенность, это увлечение собственным эго со стороны наших политиков, причем всех мастей, приводит к дестабилизации жизни страны”.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, отсутствие реально действующей исполнительной власти в Украине “свидетельствует, что налицо парад амбиций и двойных стандартов от тех людей, которым люди делегировали право управления страной”. “Это не красит оранжевую коалицию, скажу откровенно”, - добавил министр.

По его убеждению, ответственность должна быть возложена на всех, кто избран в Верховную Раду, и поэтому именно они “должны сформировать правительство, причем как можно скорее”. При этом Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что это свое заявление он делает не потому, чтобы вмешиваться “в их внутриполитические переговоры”, а потому, что переживает за стабильность в стране.