Количество фолловеров Twitter'а Тимошенко перевалило за 125 тысяч

Об этом говорится в сообщении редакции сайта Ю.Тимошенко.

Как отмечается, количество "фоловеров" продолжает расти, несмотря на то, что Ю.Тимошенко с 5 августа 2011 года, "когда она была незаконно арестована и лишена доступа к Интернету и всем другим средствам связи, перестала обновлять свои записи".

"Именно 5 августа 2011 года Ю.Тимошенко сообщила своим Интернет-сторонникам об очередном ходатайстве прокуроров о ее аресте. "Опять прокуроры заявили ходатайство об изменении меры пресечения на арест. Так хочется арестовать, что теряют разум", - написала экс-премьер. И эта запись пока завершает ее общение со своими "фоловерами"", - отмечается в сообщении.

Редакция Tymoshenko.UA подчеркивает, что на тот момент количество читателей ее "твитов" составляло 41 тысячу, но арест не смог прекратить процесс роста ее личной популярности и популярности ее персональной страницы в Twitter. За время пользования этим ресурсом Ю.Тимошенко написала 501 сообщение.

В то же время редакция напомнила, что Ю.Тимошенко самостоятельно не вела ни одной страницы в Facebook. Многочисленные эккаунты поддерживаются или сторонниками лидера "Батькивщины", или информационными службами партии.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове.

С мая 2012 года в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализныци" в Харькове (у нее диагностирована межпозвоночная грыжа).