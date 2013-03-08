Зварич: Лишение мандатов через суд - страшилка не только для оппозиции

Демонстративное лишении мандатов народных депутатов по решению суда призвано запугать не только оппозицию, но и, в первую очередь, провластных депутатов, и имеет целью предотвратить внутрипартийный раскол Партии регионов.

О таком в эфире «5 канала» заявил бывший министр юстиции Роман Зварич.

«Здесь есть элементы страшилки, которая действует, эта страшилка, в первую очередь по отношению к собственному окружению. Она имеет эффект такой, что сводит вместе, что заставляет лиц, которые задействованы в этой политической силе (ПР - ред.), все же держаться определенного монолита », - заявил Зварыч.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Высший административный суд Украины досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины”, защитника экс-премьер-министра Ю.Тимошенко С.Власенко.

Суд принял такое решение по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака. Председатель ВР обратился в суд, поскольку С.Власенко одновременно с полномочиями народного депутата занимался адвокатской деятельностью.

В то же время, в оппозиции заявляют о фальсификации решения Регламентного комитета ВР, на основании которого В.Рыбак направил представление в ВАСУ.

4 марта немецкая Frankfurter Allgemeine сообщила, что МИД ФРГ вызвал "на ковер" посла Украины в Берлине после того, как украинские власти усилили давление на С.Власенко.

5 марта Европейский союз выразил обеспокоенность преследованием Власенко.

6 марта Государственный департамент США также выразил обеспокоенность в связи с попытками лишить С.Власенко депутатских полномочий. Госдепартамент в своем заявлении отмечает, что усилия по лишению С.Власенко его места в парламенте, «как представляется, являются политически мотивированными из-за его связи с Тимошенко».

7 марта содокладчики мониторингового комитета по Украине в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Майлис Рэпс (Эстония) и Мариетта де Пубракс-Лундин (Швеция), вместе с докладчиком по вопросу "Сохранение политической и уголовной ответственности отдельных", Питером Омтзигтом (Нидерланды) выразили свою глубокую обеспокоенность и разочарование по поводу отмены депутатского мандата народного депутата от ВО "Батькивщина" Сергея Власенко.

"Это наводит на мысль, что господин Власенко был наказан за то, что является политическим союзником и юридическим советником заключенной экс-премьер-министра Юлии Тимошенко", - говорится в заявлении трех докладчиков.