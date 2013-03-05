Коммунисты сорвали акцию против Сталина

Как передает корреспондент УНИАН, за полчаса до начала акции к Памятнику борцам революции прибыла колонна легковых авто с коммунистической символикой и портретом И.Сталина.

Как сообщил в интервью корреспонденту УНИАН заместитель городского головы Александр Ткаченко, коммунисты подали заявку на проведение акции, посвященной памяти Сталина, в четверг. По его словам, представители ЛГ "СТАН" подали заявку на проведение своего перформанса на этом же месте за два часа до начала, хотя анонсировалась она больше недели.

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Прибыв на место проведения, представители КПУ включили трансляцию речи Лаврентия Берии на похоронах Сталина.

Представители ЛГ «СТАН» развернули плакаты «STOP ГУЛАГ», «Мы танцуем на костях Сталина» и один из организаторов Александр Минкин собрался угощать присутствующих бутербродами с салом.

К становцам подошли коммунисты во главе с секретарем обкома КПУ, депутатом областного совета Максимом Чаленко. Они порвали плакаты и выбили из рук А.Минкина поднос с бутербродами, выложенными в слово «Сталин».

Благодаря вмешательству милиции дело не дошло до драки.

Под охраной милиции представители ЛГ «СТАН» пообщались с журналистам и ушли.

Представители КПУ провели свой митинг, на котором выступающие сожалели о развале Советского Союза и заявляли, что Сталин возродится, Сталин – это будущее.

В интервью корреспонденту УНИАН заместитель председателя ЛГ «Стан» Константин Скоркин, комментируя произошедшее, сказал: «Сегодня украинское общество беременно сталинизмом. И слишком многим кажется, что простые ответы могут стать и самыми эффективными, а принципы «нет человека – нет проблем», «лес рубят – щепки летят» находят среди людей все больший отклик».

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«Сегодня все мы, люди доброй воли, должны объединиться для того, чтобы не допустить возвращения диктатуры в нашей стране. Сталинизм вползает в нашу жизнь постепенно – с каждым новым законом, сеющим несправедливость и ненависть, с каждым проявлением агрессии и нетерпимости. Сейчас «Сталина на нас нет!» и давайте не выращивать его искусственно себе на голову!», - добавил руководитель ЛГ «Стан» Ярослав Минкин.