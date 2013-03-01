27% украинцев хотят еще одного Сталина

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса общественного мнения, который был проведен Киевским международным институтом социологии.

Исследование показало, что больше трети населения Украины (37%) отрицательно относятся к фигуре И.Сталина, положительно - 22% украинцев, а безразлично – 28%.

Отвечая на вопрос, в какой мере респонденты согласны или не согласны с определенными суждениями об И.Сталине, 34% опрошенных (на Западе 12%, на Востоке 48%) назвали его «мудрым руководителем, который привел СССР к могуществу и процветанию», 47% - не согласны с этим утверждением.

При этом «жестоким, бесчеловечным тираном, виновным в уничтожении миллионов невинных людей» И.Сталина считают 74% населения, не согласны с этим – 13%. Больше всего согласных на Западе (88%), меньше всего – на Востоке (63%).

С утверждением, что «наш народ не сможет обойтись без такого руководителя, как Сталин, который придет и наведет порядок», согласны 27% населения, не согласны с этим – 57% опрошенных украинцев. Больше всего согласных на Востоке (36%), меньше всего – на Западе (9%).

На вопрос, хотели ли бы они жить и работать при таком руководителе страны, как И.Сталин, более половины респондентов (53%) уверенно ответили, что не хотели бы жить при таком руководителе.

20% ответили «по-видимому, нет», а в абсолютном меньшинстве - количество желающих жить при таком руководителе, как И.Сталин (6%). В то же время, «по-видимому, да» ответили 9% опрошенных украинцев.

При этом больше всего желающих жить при таком руководителе, как Сталин, на Востоке - 26%, меньше всего на Западе – 5%.

На вопрос о личном отношении к И.Сталину в целом, 16% опрошенных ответили, что относятся к нему с уважением, с симпатией – 5%, с восторгом – 2%; с враждебностью, раздражением, отвращением, ненавистью – одинаково по 16%, со страхом – 8%.

Существенно отличается отношение к фигуре И.Сталина по регионам: так, положительное отношение превалирует в Восточном (36%) и Южном (27%) регионах, отрицательное – в Западном (64%) и Центральном (39%).

Меньше всего положительно настроенных к личности И.Сталина среди молодежи в возрасте 18-29 лет (16%), больше всего – среди пожилых людей, 70 лет и старше – 35%.

Также меньше всего положительно настроенных к личности И.Сталина среди людей с высшим образованием (19%), другие образовательные группы 22-25%.

Киевский международный институт социологии с 8 по 17 февраля 2013 года провел опрос общественного мнения относительно отношения населения Украины к личности И.Сталина (по вопросам исследований, которые были проведены в России, Грузии, Армении и Азербайджане).

Методом интервью опрошено 2032 респондента, которые проживают во всех областях Украины (включительно с городом Киевом) и в Крыму по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при эффекте дизайна 1.5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50.