Оппозиция дождалась конца рабочего дня и ушла из Рады

19:16, 05 марта 2013
Политика
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Народные депутаты от оппозиции, которые утром заблокировали работу Верховной Рады Украины, покинули сессионный зал.

В Раде рабочий день окончен

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как заместитель председателя фракции “Батькивщина” Сергей Пашинский объявил, что “рабочий день закончен”.

После этого члены фракций “Батькивщина” и “Свобода” вышли из сессионного зала.

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