Оппозиция дождалась конца рабочего дня и ушла из Рады
19:16, 05 марта 2013Политика
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Народные депутаты от оппозиции, которые утром заблокировали работу Верховной Рады Украины, покинули сессионный зал.
В Раде рабочий день окончен
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того, как заместитель председателя фракции “Батькивщина” Сергей Пашинский объявил, что “рабочий день закончен”.
После этого члены фракций “Батькивщина” и “Свобода” вышли из сессионного зала.
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