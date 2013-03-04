Власенко: После убийства Щербаня на счета сына экс-губернатора упало $2 млн

Через два дня после убийства в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня со счетов его жены на счета сына экс-губернатора Донецкой и Сумской областей Владимира Щербаня было перечислено 2 млн долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом во время перекрестного допроса в рамках судебного следствия по делу об убийстве Е.Щербаня заявил защитник Сергей Власенко.

В частности, защитник назвал адрес, по которому В.Щербань был зарегистрирован в США в 1996 году после убийства Е.Щербаня, и этот адрес также является местом регистрации фирмы сына Щербаня Артема, который прошел под номером 57 в народные депутаты по списку Партии регионов.

При этом В.Щербань, которого сегодня допрашивают в качестве свидетеля, утвердительно ответил на вопрос, известен ли ему этот адрес. Однако полного ответа на вопрос, были ли перечислены средства, он не дал, поскольку следственный судья Анна Медушевская сняла этот вопрос. При этом судья не объяснила, почему она его сняла.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, в Апелляционном суде города Киева проводится допрос бывшего губернатора Донецкой и Сумской областей В.Щербаня по делу об убийстве Е.Щербаня. В.Щербань рассказал, что был бизнес-партнером Е.Щербаня, часто с ним общался, имел дружеские отношения.

Справка УНИАН. Генпрокурор Виктор Пшонка 18 января заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено извещение о подозрении его в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства Е.Щербаня из корыстных побуждений.

Печерский районный суд Киева начал 13 февраля проведение следственных действий в рамках досудебного расследования дела об убийстве депутата Е.Щербаня.