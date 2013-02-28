Табачник после взбучки от Януковича: Не критикуют только покойников

Как передают «Комментарии», об этом Табачник заявил во время III Всеукраинской выставки-отчета детского творчества «Страна юных мастеров».

По словам министра, «не критикуют только покойников или тех, кто ничего не делает».

«Президент не ругал меня вчера на заседании Кабмина. Он сказал, что это была ошибка, а ошибку нужно исправлять. Хочу сказать, что не критикуют только покойников или тех, кто ничего не делает. Критика бывает конструктивная, справедливая, а бывает просто критика. Критика главы государства конструктивная, поэтому нужно искать возможности исправить ситуацию», - сказал Табачник.

При этом он отметил, что увольнения не боится.

«Я вообще ничего не боюсь», - подчеркнул Табачник.

Напомним, 27 февраля во время своего выступления на расширенном заседании Кабинета министров Президент Виктор Янукович пояснил, что разделение Минобразования, науки, молодежи и спорта на два ведомства планируется из-за министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия Табачника, который «уничтожает физкультуру и спорт».