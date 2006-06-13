Лидер СПУ снова ушел с переговоров

Лидер СПУ Александр МОРОЗ заявляет, что представители «Нашей Украины», БЮТ и СПУ очень мало продвинулись в переговорах относительно создания парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил, покинув переговоры о создании коалиции.

Он сказал, что позиция его партии мало отличается от той, которая была вчера.

Отвечая на вопрос, готова ли СПУ пойти на какие-либо уступки, А.МОРОЗ ответил, что «мы и так все уступки сделали раньше». Он напомнил тезис о том, что должен быть обеспечен баланс политических сил, который отвечает взглядам общества.

На вопрос, написал ли хоть один представитель СПУ заявление о вступлении в межфракционное депутатское большинство, А.МОРОЗ сказал, что ни одного заявления нет.

А.МОРОЗ также добавил, что сегодня уже не собирается на коалиционные переговоры.

Как сообщал УНИАН, БЮТ, "Наша Украина" и СПУ 10 июня приостановили переговоры о создании коалиции. По словам руководителя информационного департамента "Нашей Украины" Татьяны МОКРИДИ, переговоры по созданию коалиции между БЮТ, "Нашей Украиной" и Соцпартией приостановлены из-за категорической позиции социалистов относительно должности спикера.

"Социалисты категорически настаивают исключительно на одной позиции – спикере Александре МОРОЗЕ”, - сказала она.

Сегодня, 13 июня, «Наша Украина», БЮТ и СПУ возобновили переговоры относительно создания парламентской коалиции.