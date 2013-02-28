Регионал говорит, что оппозиция хотела сорвать заседание Кабмина

Об этом он заявил в эфире «5 канала».

"Я заходил к Елене Лукаш и она сказала, что действительно, есть заявка от Яценюка и было предложено, чтобы пришли на заседание Кабинета министров лидеры фракций и главы комитетов, были приглашены губернаторы, зал не очень большой. Было сказано, что придет 30 человек, вполне очевидно, что такой приход тридцати человек был настроен на то, чтобы сорвать заседание правительства. Она (Елена Лукаш - ред.) подтвердила, что мы дадим как минимум два выступления - господину Яценюку и председателю комитета по образованию и науке Гриневичу. Но когда начались выступления Президента и выступления премьер-министра, оппозиция начала вести себя деструктивно, Азаров был обязан сделать замечание - это во-первых. Во-вторых - зачем было проводить 30 человек», - недоумевает Стоян.