"Свобода" объявила войну губернатору
Тернопольская «Свобода» будет проводить акции протеста до тех пор, пока губернатор Тернопольской области Валентин Хоптян не будут отстранен от должности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от ВО «Свобода» Олег Сиротюк, комментируя недавнюю акцию протеста и срыв расширенной коллегии Тернопольской облгосадминистрации представителями ВО «Свобода».
По его словам, срыв коллегии - лишь первый шаг в борьбе за отстранение от должности главы ТОГА В.Хоптяна.
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«Отныне мы будем приходить на все советы, на все коллегии и будем требовать от него объяснений, пока он будет терроризировать Тернопольскую область, и пока здесь будет существовать непорядок. Мы свою борьбу будем вести до конца, пока здесь не начнут работать те люди, которые готовы служить своему народу», – отметил О. Сиротюк.
Желание «свободовцев» отстранить В. Хоптяна от должности, по его словам, обусловлено тем, что именно губернатор стоит за блокированием областной Территориальной избирательной комиссии и не дает ввести 19 новых депутатов областного совета.
«Нарушение Конституции и законодательства продолжается. Глава облгосадминистрации до сих пор не может понять, что его задача – служить людям. Между тем, председатель областной организации Партии регионов - он же глава ОГА - плевать хотел на область, на тех людей, которые ходят на выборы, и на их волеизъявление. Таких руководителей никто терпеть не будет. Своей акцией мы продемонстрировали, что больше терпеть издевательств над собой украинский народ на Тернопольщине не будет», – сказал О. Сиротюк.
Он добавил, что со вчерашнего дня ВО «Свобода» начала бессрочную акцию протеста «Хоптяна – к ответственности!», результатом которой должно быть увольнение чиновника с занимаемой должности.
Как уже сообщал УНИАН, 26 февраля в Тернополе представители ВО «Свобода» сорвали коллегию облгосадминистрации и регионального комитета экономических реформ с участием руководителя Главного контрольного управления Администрации Президента Украины Александра Нефедова.
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Часть «свободовцев» после пикета прорвалась с громкоговорителями на заседание коллегии, устроив митинг перед участниками коллегии и требуя от присутствующих руководителей областных и районных служб, учреждений, среди которых были и руководители правоохранительных органов, «отказаться от сотрудничества с преступниками, не терпеть унижений и позора со стороны коррупционеров и взяточников, приобщаться к защите интересов общества и восстановлению законности».
Из-за действий «свободовцев» заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Желиховский объявил заседание закрытым.
Вскоре чиновники таки провели коллегию, но не в Тернополе, а в Лановцах – райцентре на северо-востоке области.