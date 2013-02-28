"Свобода" объявила войну губернатору

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат от ВО «Свобода» Олег Сиротюк, комментируя недавнюю акцию протеста и срыв расширенной коллегии Тернопольской облгосадминистрации представителями ВО «Свобода».

По его словам, срыв коллегии - лишь первый шаг в борьбе за отстранение от должности главы ТОГА В.Хоптяна.

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«Отныне мы будем приходить на все советы, на все коллегии и будем требовать от него объяснений, пока он будет терроризировать Тернопольскую область, и пока здесь будет существовать непорядок. Мы свою борьбу будем вести до конца, пока здесь не начнут работать те люди, которые готовы служить своему народу», – отметил О. Сиротюк.

Желание «свободовцев» отстранить В. Хоптяна от должности, по его словам, обусловлено тем, что именно губернатор стоит за блокированием областной Территориальной избирательной комиссии и не дает ввести 19 новых депутатов областного совета.

«Нарушение Конституции и законодательства продолжается. Глава облгосадминистрации до сих пор не может понять, что его задача – служить людям. Между тем, председатель областной организации Партии регионов - он же глава ОГА - плевать хотел на область, на тех людей, которые ходят на выборы, и на их волеизъявление. Таких руководителей никто терпеть не будет. Своей акцией мы продемонстрировали, что больше терпеть издевательств над собой украинский народ на Тернопольщине не будет», – сказал О. Сиротюк.

Он добавил, что со вчерашнего дня ВО «Свобода» начала бессрочную акцию протеста «Хоптяна – к ответственности!», результатом которой должно быть увольнение чиновника с занимаемой должности.

Как уже сообщал УНИАН, 26 февраля в Тернополе представители ВО «Свобода» сорвали коллегию облгосадминистрации и регионального комитета экономических реформ с участием руководителя Главного контрольного управления Администрации Президента Украины Александра Нефедова.

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Часть «свободовцев» после пикета прорвалась с громкоговорителями на заседание коллегии, устроив митинг перед участниками коллегии и требуя от присутствующих руководителей областных и районных служб, учреждений, среди которых были и руководители правоохранительных органов, «отказаться от сотрудничества с преступниками, не терпеть унижений и позора со стороны коррупционеров и взяточников, приобщаться к защите интересов общества и восстановлению законности».

Из-за действий «свободовцев» заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Желиховский объявил заседание закрытым.

Вскоре чиновники таки провели коллегию, но не в Тернополе, а в Лановцах – райцентре на северо-востоке области.