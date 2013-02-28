Из России Януковичу советуют быть тверже с Евросоюзом

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

А.Пушков также не исключает что Брюссель откажется от такого требования в случае твердой позиции официального Киева по этому вопросу.

«Как мне представляется, Евросоюз здесь играет с огнем, ставя суверенному государству такие условия: если - то мы подпишем. Мне кажется, что это не очень удачная тактика. Я не очень представляю себе, как руководство Украины может поддаться на такую постановку вопроса», - сказал А.Пушков.

По его мнению, если руководство Украины пойдет на такие условия, то это будет означать, что суд над Ю.Луценко и Ю.Тимошенко не имеет никакого значения и в силу политической воли Брюсселя их статус будет изменен.

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«Я не думаю, что такое решение будет принято. Если оно будет принято, то это будет сильный удар по руководству Украины, которое до сих пор отстаивало, что суд принял эти решения, имея серьезные основания», - добавил он.

А.Пушков уверен, что линия на увязывание вопроса политзаключенных с подписанием Соглашения об ассоциации очень опасна, и властям Украины это придется решать самостоятельно.

При этом он заявил, что не считает Ю.Тимошенко и Ю.Луценко политическими заключенными.

«Я считаю, что увязывать международные соглашения с требованиями, касающимися внутренней политики, - это неправильно. Это используется только в отношении государств, которые рассматриваются как потенциально зависимые. Вопрос так не ставится между крупными государствами», - сказал А.Пушков.

Он подчеркнул, что в ЕС ошибочно думают, что «знают правду и истину», но они не могут решить свои внутренние проблемы.

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А.Пушков не исключает, что Евросоюз сам может пересмотреть свою позицию по Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, если почувствует, что Украина не пойдет на выполнение данных условий.

«Не удивлюсь, если ЕС начнет пересматривать эту жесткую увязку. А начнет пересматривать, потому что в ЕС считают несовместимым Соглашение об ассоциации с Украиной с участием Украины в Таможенном союзе. Политическая задача, которую они перед собой ставят, – это не допустить сближение Украины с Таможенным союзом. И ради этого, я не удивляюсь, если они пересмотрят свою якобы принципиальную позицию по так называемым политическим заключенным, если правительство Украины проявит стойкость в своем нынешнем подходе», - сказал А.Пушков.