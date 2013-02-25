Тюремщики не понимают, почему врачи не приехали к Тимошенко

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ГПтС, «в связи с тем, что окружение осужденной Ю.Тимошенко продолжает спекулировать на теме отказа немецких врачей прибыть по приглашению украинской стороны для участия в работе Международной медицинской комиссии 25 февраля, пресс-служба ГПтС подчеркивает, что никаких запрещений или возражений против визита немецких врачей никогда не делала и не делает».

ГПтС, наоборот, всегда способствует организации таких посещений, обеспечивая пребывание членов комиссии на территории блока содержания осужденной с точки зрения режима и охраны.

«Соответственно, подобные комментарии адвокатов осужденной о якобы нарушении каких-то прав Ю.Тимошенко расцениваем как такие, которыми окружение осужденной пытается оправдать почти трехмесячное отсутствие визитов немецких врачей.

Кроме того, отмечаем, что все действия сотрудников колонии соответствуют требованиям действующего законодательства, ведь немецкая сторона в установленном законом порядке через МИД и посольство была проинформирована о готовности украинской стороны обеспечить их работу 25 февраля т. г. в составе Международной медицинской комиссии», - говорится в сообщении.

По информации руководства ЦКБ № 5, украинская часть Международной медицинской комиссии врачей была готова к работе с немецкими коллегами, начиная с 23 февраля, когда планировалось провести встречи и обсуждение соответствующих вопросов с немецкими врачами, однако последние так и не прибыли.

В ГПтС выразили уверенность, что ее заявления об отсутствии любых препятствий представители клиники «Шарите» при случае подтвердят, если все же прибудут в Харьков.

По теме: Тюремщики говорят, что немецким врачам Тимошенко не препятствуют

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что готова обеспечить работу Международной медицинской комиссии по Ю.Тимошенко с 25 февраля с.г., то есть после ближайших выходных дней.

Как отмечалось в сообщении, руководство ведомства через МИД получило сообщение о намерении немецких врачей клиники «Шарите» прибыть в Харьков для работы в рамках смешанной Международной медицинской комиссии 23 февраля т.г. с Ю. Тимошенко в больнице «Укрзализныци».

ГПтС отмечала «отсутствие возможности организационного обеспечения работы Международной медицинской комиссии с участием всех ее членов в выходной день».

По теме: Батькивщина: Немецкие врачи еще не получили разрешения на встречу с Тимошенко

Сегодня, 25 февраля, пресс-служба партии "Батькивщина" заявила, что немецкие врачи клиники "Шарите" до сих пор не получили от украинской власти официального сообщения о том, когда им будет предоставлено разрешение на встречу с Ю.Тимошенко.

"23 февраля немецкие врачи планировали обследовать Юлию Тимошенко, однако по надуманным причинам тюремщики отказали во встрече. Медики клиники "Шарите" до сих пор так и не имеют информации относительно возможной даты встречи. По надуманным причинам врачам не позволили встретиться с Юлией Тимошенко в субботу, а теперь, не понятно на каких основаниях, медлят с ответом относительно даты приезда", - говорится в заявлении.

В ГПтС отметили, что немецкие врачи из клиники «Шарите» были официально информированы о готовности ведомства обеспечить работу Международной медицинской комиссии по обследованию Ю.Тимошенко.

Позже сегодня адвокат экс-премьера Сергей Власенко заявил, что немецкие врачи не получали никакого официального сообщения о предоставлении им разрешения на посещение Ю.Тимошенко.