Сумской мэр подсказал Свободе: В Сумах есть еще два памятника Ленину

Об этом он написал в Фейсбуке.

«На грани закона, но он (нардеп от "Свободы" И. Мирошниченко - УНИАН) сделал правое дело! Тем более, выполняя указ президента, как говорится, на основе норм «прямого действия», - цитирует Минаева Тиждень.ua.

Он также "подсказал" активистам, что в самых Сумах есть два памятника Ленину.

«На будущее. Подсказываю. Возле ДК «Химик» в городе Сумы, после правильного разрушения памятника, коммунисты установили без каких-либо разрешений исполкома или даже управления архитектуры, не говоря уже о решении городского совета, «голову-бюст» идола. Говорят, взяли из остатков-осколков «Лебединского», так же праведно разрушенного. Так вот, никакого архитектурного значения эта «голова» не имеет и на балансе Сумского городского совета не значится, равно как и «дедушка, который переехал на Дуровщину с площади Независимости», - написал он.